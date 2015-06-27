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    В Тунисе планируют закрыть 80 мечетей

    Это станет ответной мерой после нападения на туристов, совершенного в пятницу

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Правительство Туниса намерено в течение недели закрыть 80 мечетей, находящихся вне государственного контроля, за подстрекательство к насилию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом заявил премьер-министра страны Хабиба Эссида.

    Это станет ответной мерой после нападения на туристов, совершенного в пятницу.

    На курорте Эль-Кантауи под городом Сус в Тунисе произошло вооруженное нападение на туристов на пляже у отеля Imperial. Жертвами теракта стали 39 человек, 40 были ранены. Террорист, согласно последним данным действовавший в одиночку, был убит.

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