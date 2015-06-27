В Тунисе планируют закрыть 80 мечетей

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Правительство Туниса намерено в течение недели закрыть 80 мечетей, находящихся вне государственного контроля, за подстрекательство к насилию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министра страны Хабиба Эссида.

Это станет ответной мерой после нападения на туристов, совершенного в пятницу.

На курорте Эль-Кантауи под городом Сус в Тунисе произошло вооруженное нападение на туристов на пляже у отеля Imperial. Жертвами теракта стали 39 человек, 40 были ранены. Террорист, согласно последним данным действовавший в одиночку, был убит.