​В Тунисе объявили чрезвычайное положение

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Президент Туниса Беджи Каид эс-Себси принял решение об объявлении чрезвычайного положения в связи с происшедшим на курорте рядом с городом Сус терактом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, официальное заявление об объявлении чрезвычайного положения президент собирается сделать в телеобращении в 19.00.

Ответственность за теракт, происшедший 26 июня, в результате которого погибли 40 человек, взяла на себя группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Ранее СМИ сообщали, что власти Туниса знали о готовящейся атаке на Сус за месяц до теракта.