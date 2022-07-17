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В Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов из-за попытки хищения

В Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов из-за попытки хищения В Тульской области сошли с рельсов 12 грузовых вагонов, из-за чего в пути задерживаются пассажирские поезда.
Другие страны
17 июля 2022 г. 00:38
В Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов из-за попытки хищения

В Тульской области сошли с рельсов 12 грузовых вагонов, из-за чего в пути задерживаются пассажирские поезда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Около 15:20 на участке Узловая-3 - Жданка в Тульской области произошел сход нескольких хвостовых вагонов грузового поезда. Информация о пострадавших уточняется. В связи с инцидентом движение поездов на участке Узловая-3 - Жданка приостановлено", - говорится в сообщении.

В холдинге "Российские железные дороги" отметили, что вероятной причиной схода 12 хвостовых грузовых вагонов стали "действия третьих лиц при хищении металлов". Как пояснили в компании, человек скидывал металлолом из вагона, вследствие чего лом мог попасть под движущийся поезд и привести к сходу вагонов.

Человек, пытавшийся украсть металлолом из вагонов, погиб, также сообщили в пресс-службе холдинга.

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