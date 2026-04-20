В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки БПЛА
Другие страны
- 20 апреля, 2026
- 14:29
Разлив нефтепродуктов в акваторию Черного моря произошел в Туапсе после атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба.
"19 апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала", - говорится в сообщении.
Площадь загрязнения оценена в 10 тыс. кв. м. Последствия разлива локализованы, сообщили в оперштабе.
