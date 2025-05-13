В Триполи на фоне столкновений объявили режим повышенной готовности

Ожесточенные столкновения начались в столице Ливии.

В ливийской столице Триполи на фоне вооруженных столкновений объявили режим повышенной готовности.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Al Ahrar со ссылкой на представителя Центра неотложной медицинской помощи Малека Марсита.

Он призвал граждан, проживающих вблизи очагов напряженности, оставаться в своих домах и принимать максимальные меры предосторожности.

"Центр неотложной медицинской помощи готов вмешаться и эвакуировать тех, кто оказался в затруднительном положении", - отметил чиновник.

Пользователи в соцсетях публикуют кадры якобы убитого командира Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности аль-Кикли, при этом телеканал указывает на отсутствие официального подтверждения этой информации.

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Ожесточенные столкновения начались в столице Ливии.

Как передает Report со ссылкой на местное агентство Lybia Press, МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах.

"Министерство внутренних дел призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности", - приводит заявление МВД агентство.

Утверждается, столкновения вспыхнули после убийства главы аппарата Абдульгани аль-Кикли.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, работа международного аэропорта Митига в ливийском Триполи приостановлена, рейсы перенаправлены в город Мисурата.