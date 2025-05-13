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В Триполи на фоне столкновений объявили режим повышенной готовности

В Триполи на фоне столкновений объявили режим повышенной готовности Ожесточенные столкновения начались в столице Ливии.
Другие страны
13 мая 2025 г. 01:37
В Триполи на фоне столкновений объявили режим повышенной готовности

В ливийской столице Триполи на фоне вооруженных столкновений объявили режим повышенной готовности.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Ahrar со ссылкой на представителя Центра неотложной медицинской помощи Малека Марсита.

Он призвал граждан, проживающих вблизи очагов напряженности, оставаться в своих домах и принимать максимальные меры предосторожности.

"Центр неотложной медицинской помощи готов вмешаться и эвакуировать тех, кто оказался в затруднительном положении", - отметил чиновник.

Пользователи в соцсетях публикуют кадры якобы убитого командира Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности аль-Кикли, при этом телеканал указывает на отсутствие официального подтверждения этой информации.

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Ожесточенные столкновения начались в столице Ливии.

Как передает Report со ссылкой на местное агентство Lybia Press, МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах.

"Министерство внутренних дел призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности", - приводит заявление МВД агентство.

Утверждается, столкновения вспыхнули после убийства главы аппарата Абдульгани аль-Кикли.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, работа международного аэропорта Митига в ливийском Триполи приостановлена, рейсы перенаправлены в город Мисурата.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTripolidə silahlı toqquşmalar baş verir

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