В голосовании в парламенте Италии по выборам президента снова не достигнут кворум

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Третье по счету голосование по выборам президента Италии, которое состоялось сегодня на совместном заседании обеих палат национального парламента с участием представителей 20 областей, не принесло результатов. Большинство выборщиков вновь проголосовали пустыми бюллетенями, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что преемник досрочно ушедшего 14 января в отставку Джорджо Наполитано, будет избран в субботу в ходе четвертого голосования, когда претенденту будет достаточно набрать простое большинство голосов (505 из 1009). В трех первых голосованиях этот порог сохраняется в две трети голосов.

Единственным возможным кандидатом называется судья Конституционного суда 73-летний Серджио Маттарелла, автор действовавшего до 2006 года избирательного законодательства. Свою поддержку ему выразила правящая Демократическая партия (ДП) во главе с премьер-министром Маттео Ренци. Вместе с голосами представителей других левоцентристских и центристских партий Маттарелле должно их хватить, чтобы преодолеть порог простого большинства, даже без поддержки партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", которую его кандидатура не устраивает. В настоящий момент сторонники экс-премьера, который несмотря на отстранение после судебного приговора от всех постов продолжает играть важную роль в политической жизни, обдумывают стратегию на четвертое голосование. Не исключено, что они просто не примут в нем участие.