В трех индонезийских провинциях протестующие подожгли здания парламентов
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 15:01
Индонезийские протестующие сегодня подожгли здания региональных парламентов в трех провинциях в рамках продолжающихся демонстраций.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.
По данным агентства протестующие подожгли здания парламентов в Западной Нуса-Тенгаре, городе Пекалонган в Центральной Яве и городе Чиребон в Западной Яве.
Ранее в столице Индонезии Джакарте начались массовые акции в знак протеста против чрезмерных зарплат и привилегий депутатов.
