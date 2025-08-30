    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    В трех индонезийских провинциях протестующие подожгли здания парламентов

    • 30 августа, 2025
    • 15:01
    В трех индонезийских провинциях протестующие подожгли здания парламентов

    Индонезийские протестующие сегодня подожгли здания региональных парламентов в трех провинциях в рамках продолжающихся демонстраций.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

    По данным агентства протестующие подожгли здания парламентов в Западной Нуса-Тенгаре, городе Пекалонган в Центральной Яве и городе Чиребон в Западной Яве.

    Ранее в столице Индонезии Джакарте начались массовые акции в знак протеста против чрезмерных зарплат и привилегий депутатов.

