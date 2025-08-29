В торговом центре в Махачкале произошла перестрелка

Перестрелка произошла в торговом центре "Этажи" в Махачкале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в администрации города.

Информация о пострадавших уточняется.

В региональных телеграм-каналах пишут, что люди в панике покидают здание ТЦ.