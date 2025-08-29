В торговом центре в Махачкале произошла перестрелка
29 августа, 2025
20:12
Перестрелка произошла в торговом центре "Этажи" в Махачкале.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в администрации города.
Информация о пострадавших уточняется.
В региональных телеграм-каналах пишут, что люди в панике покидают здание ТЦ.
