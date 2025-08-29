Mahaçqalada ticarət mərkəzində atışma olub
Digər ölkələr
- 29 avqust, 2025
- 20:28
Mahaçqalada "Etaji" ticarət mərkəzində atışma olub.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər administrasiyası məlumat yayıb.
Zərərçəkənlərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir.
Regional teleqram kanalları insanların təşviş içində ticarət mərkəzini tərk etdiyini yazır.
