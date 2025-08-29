    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 20:28
    Mahaçqalada ticarət mərkəzində atışma olub

    Mahaçqalada "Etaji" ticarət mərkəzində atışma olub.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər administrasiyası məlumat yayıb.

    Zərərçəkənlərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir.

    Regional teleqram kanalları insanların təşviş içində ticarət mərkəzini tərk etdiyini yazır.

