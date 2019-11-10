В Токио состоялся торжественный парад в честь интронизации императора Японии

Торжественный автомобильный парад по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито состоялся в воскресенье в центре Токио.

Как сообщает Report, об этом передает ТАСС с места событий.

Кортеж отправился от главного дворца в направлении резиденции Акасака в 15:00 по местному времени (10:00 бакинское время). Его возглавил открытый седан премиального класса Toyota Century, в котором разместился японский монарх Нарухито и его супруга Масако. Вместе с ними по маршруту протяженностью 4,6 км проследовали еще почти 30 автомобилей с представителями правительства, включая премьер-министра Синдзо Абэ, их сопровождали 18 мотоциклов и машин полиции. Кортеж растянулся примерно на 400 метров.

Нарухито был одет в черный фрак, также на груди у него был высший орден Хризантемы на цепи. Масако была облачена в длинное светлое платье, тиару и медаль, унаследованные от предыдущей императрицы Митико. Перед их отправлением оркестр исполнил гимн Японии.

Новый император Японии вступил на престол 1 мая 2019 года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день Нарухито получил символы своих полномочий - главную государственную и личную императорскую печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценную яшму.