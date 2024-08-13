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В Токио рис и вода исчезли с прилавков после предупреждения о землетрясении

В Токио рис и вода исчезли с прилавков после предупреждения о землетрясении Рис и минеральная вода в бутылках постепенно исчезли с прилавков в Токио за пять дней после предупреждения о возросшем риске большого землетрясения в районе разлома Нанкай на юго-востоке Японии.
Другие страны
13 августа 2024 г. 15:22
В Токио рис и вода исчезли с прилавков после предупреждения о землетрясении

Рис и минеральная вода в бутылках постепенно исчезли с прилавков в Токио за пять дней после предупреждения о возросшем риске большого землетрясения в районе разлома Нанкай на юго-востоке Японии.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

С полок полностью исчезли самые распространенные сорта, остаются пакеты с необработанным коричневым рисом, который значительно дороже обычного. А в разделе, где продавали минеральную воду, висит объявление о том, что "из-за влияния информации в СМИ о землетрясении в связи с нестабильностью в обеспечении (нужного) количества товаров, некоторые из них закончились, а в каких-то случаях вводится лимит по количеству на их продажу".

В то же время на видное место выставлены продукты, к которым обычно покупатели подходят нечасто: полуфабрикат риса, лапша быстрого приготовления, консервы.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 8 августа недалеко от юго-восточного побережья острова Кюсю в море Хюга-Нада в Тихом океане. Спустя несколько часов экспертная группа Главного метеорологического агентства Японии заявила о повышении риска возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай, который проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю.

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Версия на английском языке Rice and water disappear from Tokyo shelves after earthquake warning

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