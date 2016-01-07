В Токио произошел крупный пожар в гостинице, есть пострадавшие

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Крупный пожар произошел в Токио, в квартале Кабуки-тё в Синдзюку, есть пострадавшие. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Управлении пожарной охраны Токио.

На месте работают 30 пожарных нарядов. Есть пострадавшие, однако их число не уточняется. Кроме того, по данным пожарных, на втором этаже остаются люди. Продолжаются работу по тушению пожара.

Этот район известен как район развлекательных заведений и ресторанов.