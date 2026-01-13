В Токио и Вашингтоне обеспокоились падением японской нацвалюты

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что она и министр финансов США Скотт Бессент разделяют обеспокоенность по поводу недавнего "одностороннего ослабления" иены.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, Токио усилило угрозы вмешательства на валютный рынок, чтобы остановить падение национальной валюты.

Агентство отмечает, что комментарии Катаямы отражают растущее беспокойство Японии из-за ослабления иены. Валюта впервые за около год превысила отметку 158 иен за доллар после сообщений о том, что премьер-министр Санаэ Такаити может провести досрочные выборы в феврале.

Эти новости ослабили иену, вызвав спекуляции, что победа на выборах даст Такаити мандат для проведения экспансионистской фискальной политики. В то же время слабая иена усложняет жизнь властям: растут импортные расходы, страдают домохозяйства, а возможно, падает и рейтинг популярности премьер-министра.

"Я выразила глубокую обеспокоенность односторонним падением иены, которое наблюдалось и 9 января, и министр Бессент разделяет мою точку зрения", - сказала Катаяма журналистам в Вашингтоне, намекая на то, что США молчаливо поддерживают возможность интервенции.

Катаяма сделала это заявление после двусторонней встречи с Бессентом на полях многосторонней конференции по цепочкам поставок критически важных минералов.

Пресс-служба Минфина США пока не дала комментариев по встрече Бессент–Катаяма.