    В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 11:56
    В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

    В Токио автомобиль наехал на группу пешеходов недалеко от автобусной остановки.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo news со ссылкой на городскую полицию.

    По меньшей мере 10 человек пострадали.

    По некоторым данным, два человека умерли из-за остановки сердца.

    Япония Токио наезд автомобиля

