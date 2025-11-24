В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшие
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 11:56
В Токио автомобиль наехал на группу пешеходов недалеко от автобусной остановки.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo news со ссылкой на городскую полицию.
По меньшей мере 10 человек пострадали.
По некоторым данным, два человека умерли из-за остановки сердца.
Последние новости
13:22
Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридораВнешняя политика
13:11
В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и ЕреванаВ регионе
13:10
Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоровВнешняя политика
13:05
Стубб и Мелони отправятся с визитом в ВашингтонДругие страны
13:03
Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странамВнутренняя политика
13:03
ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиковФутбол
13:01
Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мираВнешняя политика
12:56
Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза лекарств из ИндииБизнес
12:53