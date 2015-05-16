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    В Токийском заливе произошла утечка нефти с танкера

    Утечка произошла во время транспортировки нефти на берег

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Нефтяное пятно протяженностью 6,5 километра и шириной 1,8 километра образовалось в Токийском заливе недалеко от столичного аэропорта Ханэда в результате утечки накануне ночью нефти с танкера.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в субботу информационное агентство Киодо.

    Как сообщила в тот же день телекомпания NHK, речь идет о японском танкере Takamine. Утечка произошла во время транспортировки нефти на берег. В настоящий момент выброс нефти в море остановлен, причины инцидента будут установлены по результатам расследования.

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