В Тихом океане загорелся автовоз с 3000 автомобилей

В центральной части Тихого океана возник пожар на грузовом судне Morning Midas, которое перевозило в Мексику около 3 тыс. автомобилей, среди них — порядка 800 электромобилей.

В центральной части Тихого океана возник пожар на грузовом судне Morning Midas, которое перевозило в Мексику около 3 тыс. автомобилей, среди них — порядка 800 электромобилей.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на береговую охрану США.

По ее данным, инцидент произошел в 480 км к югу от острова Адак (Аляска).

В управляющей компании Zodiac Maritime уточнили, что дым появился на одной из палуб. "Экипаж предпринял попытки потушить огонь, но взять ситуацию под контроль не удалось", — говорится в заявлении. Береговая охрана США эвакуировала всех 22 моряков на проплывавшее неподалеку торговое судно. Владельцев груза в компании не назвали.

Судно водоизмещением 46,8 тыс. тонн, построенное в 2006 году на верфи Xiamen Shipbuilding (Китай), вышло из порта Яньтай 26 мая после заходов в Наньша и Шанхай.