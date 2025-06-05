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В Тихом океане загорелся автовоз с 3000 автомобилей

В Тихом океане загорелся автовоз с 3000 автомобилей В центральной части Тихого океана возник пожар на грузовом судне Morning Midas, которое перевозило в Мексику около 3 тыс. автомобилей, среди них — порядка 800 электромобилей.
Другие страны
5 июня 2025 г. 07:02
В Тихом океане загорелся автовоз с 3000 автомобилей

В центральной части Тихого океана возник пожар на грузовом судне Morning Midas, которое перевозило в Мексику около 3 тыс. автомобилей, среди них — порядка 800 электромобилей.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на береговую охрану США.

По ее данным, инцидент произошел в 480 км к югу от острова Адак (Аляска).

В управляющей компании Zodiac Maritime уточнили, что дым появился на одной из палуб. "Экипаж предпринял попытки потушить огонь, но взять ситуацию под контроль не удалось", — говорится в заявлении. Береговая охрана США эвакуировала всех 22 моряков на проплывавшее неподалеку торговое судно. Владельцев груза в компании не назвали.

Судно водоизмещением 46,8 тыс. тонн, построенное в 2006 году на верфи Xiamen Shipbuilding (Китай), вышло из порта Яньтай 26 мая после заходов в Наньша и Шанхай.

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