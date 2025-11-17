Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 02:06
    В Тихом океане уничтожено судно с наркотиками

    Американская оперативная группа "Южное копье" уничтожила в Тихом океане судно, перевозившее наркотики.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США.

    В объединенном боевом командовании Минвойны США уточнили, что удар по судну был нанесен по указанию министра Пита Хегсета.

    Предварительно, трое мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту судна, были убиты. Судно, указывается в публикации, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана и подверглось нападению в международных водах.

