В Тихом океане уничтожено судно с наркотиками
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 02:06
Американская оперативная группа "Южное копье" уничтожила в Тихом океане судно, перевозившее наркотики.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США.
В объединенном боевом командовании Минвойны США уточнили, что удар по судну был нанесен по указанию министра Пита Хегсета.
Предварительно, трое мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту судна, были убиты. Судно, указывается в публикации, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана и подверглось нападению в международных водах.
