В Тихом океане уничтожено судно с наркотиками

Американская оперативная группа "Южное копье" уничтожила в Тихом океане судно, перевозившее наркотики.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США.

В объединенном боевом командовании Минвойны США уточнили, что удар по судну был нанесен по указанию министра Пита Хегсета.

Предварительно, трое мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту судна, были убиты. Судно, указывается в публикации, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана и подверглось нападению в международных водах.