    Sakit okeanda narkotik yüklü gəmi məhv edilib

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 03:44
    Sakit okeanda narkotik yüklü gəmi məhv edilib

    ABŞ-nin "Cənub nizəsi" əməliyyat qrupu Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan gəmini məhv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-ın Cənub Komandanlığı sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

    ABŞ hərbi departamentinin birgə döyüş komandanlığı gəmiyə zərbənin hərbi nazir Pit Heqsetin göstərişi ilə həyata keçirildiyini açıqlayıb.

    İlkin məlumatlara görə, gəmidə olan 3 qaçaqmalçı da məhv edilib. Qeyd olunub ki, gəmi Sakit Okeanın şərqində narkotik vasitələri daşıyırmış və beynəlxalq sularda atəşə məruz qalıb.

