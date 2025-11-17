Sakit okeanda narkotik yüklü gəmi məhv edilib
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 03:44
ABŞ-nin "Cənub nizəsi" əməliyyat qrupu Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan gəmini məhv edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-ın Cənub Komandanlığı sosial şəbəkədə məlumat yayıb.
ABŞ hərbi departamentinin birgə döyüş komandanlığı gəmiyə zərbənin hərbi nazir Pit Heqsetin göstərişi ilə həyata keçirildiyini açıqlayıb.
İlkin məlumatlara görə, gəmidə olan 3 qaçaqmalçı da məhv edilib. Qeyd olunub ki, gəmi Sakit Okeanın şərqində narkotik vasitələri daşıyırmış və beynəlxalq sularda atəşə məruz qalıb.
