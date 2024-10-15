В Териберке ввели запрет на выход судов в Баренцево море из-за непогоды

Ограничение на выход в акваторию Баренцева моря ввели для маломерных судов в Кольском районе Мурманской области из-за сильного ветра. Запрет коснулся села Териберка и продлится несколько дней.

Ограничение на выход в акваторию Баренцева моря ввели для маломерных судов в Кольском районе Мурманской области из-за сильного ветра. Запрет коснулся села Териберка и продлится несколько дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в администрации района.

По данным синоптиков, на побережье Кольского полуострова наблюдаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, дождь и мокрый снег, также прогнозируется увеличение высоты волны до двух метров в южной части акватории Баренцева моря.

"Постановлением администрации Кольского района Мурманской области в период прохождения неблагоприятных метеоявлений введен режим повышенной готовности. Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Ограничение коснется сельского поселения Териберка с 00:00 мск 16 октября до 09:00 мск 17 октября", - говорится в сообщении.

Также в управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области сообщили об ограничении на выход маломерных судов в прибрежных селах Печенгского муниципального округа с 18:00 мск 15 октября до 15:00 мск 19 октября.