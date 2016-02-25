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    ​В теракте в Багдаде погибли минимум 12 человек, 40 пострадали

    Взрыв произошел в районе Багдада Шулаа

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате двойного теракта, совершенного террористами-смертниками в шиитской мечети в иракской столице.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию и медиков.

    По данным агентства, еще порядка 40 человек получили ранения. Взрыв произошел в преимущественно шиитском районе Багдада Шулаа (Shulaa).

    Друге детали инцидента пока не приводятся. Информации об ответственных за атаку не поступало.

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