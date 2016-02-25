​В теракте в Багдаде погибли минимум 12 человек, 40 пострадали

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате двойного теракта, совершенного террористами-смертниками в шиитской мечети в иракской столице.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию и медиков.

По данным агентства, еще порядка 40 человек получили ранения. Взрыв произошел в преимущественно шиитском районе Багдада Шулаа (Shulaa).

Друге детали инцидента пока не приводятся. Информации об ответственных за атаку не поступало.