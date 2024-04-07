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В Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль

В Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль В Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль, в результате чего имеются пострадавшие.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 00:37
В Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль

В Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль, в результате чего имеются пострадавшие.

Как передает Report, об этом сообщили пресс-службы местной полиции и скорой помощи.

В центре города проходила санкционированная акция протеста. Демонстранты выступали с осуждением политики правительства и требовали освобождения израильских заложников, находящихся в секторе Газа.

В момент, когда демонстранты закончили акцию и по проезжей части стали расходиться с места проведения акции, их протаранил автомобиль. Одна женщина получила тяжелые травмы, и на машине скорой помощи была отправлена в больницу. Еще два человека получили легкие травмы.

Автомобиль после наезда продолжил движение и затем был остановлен полицией. Водитель задержан, и сейчас его допрашивают.

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