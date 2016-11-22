В Тель-Авиве столкнулись автомобили из кортежа премьера Польши

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Несколько автомобилей из кортежа главы польского правительства, прибывшей в сопровождении ряда министров с визитом в Израиль, столкнулись по дороге из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь кабинета министров Рафал Бохенек.

"В понедельник произошло столкновение нескольких машин из колонны, которая вместе с премьер-министром Беатой Шидло перемещалась из аэропорта в Тель-Авиве в Иерусалим, - отметил Бохенек. - К счастью, никто не пострадал". "Автомобиль, перевозивший премьера, находился во главе колонны и не участвовал в ДТП", - добавил он, подчеркнув, что столкнулись несколько микроавтобусов с членами делегации.

Пресс-служба МИД Польши, в свою очередь, информировала в Twitter, что министр иностранных дел Витольд Ващиковский также не пострадал и продолжает свой визит по согласованной ранее программе.