В Тель-Авиве произошла стрельба, есть погибшие и раненые

По меньшей мере пять человек получили в четверг ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными лицами в центральной части столицы Израиля Тель-Авива.

В столице Израиля Тель-Авиве вооруженный террорист открыл огонь по людям, сидевшим в баре Ilka на пересечении улиц Дизенгоф и Бен-Гурион.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, в результате нападения два человека погибли, еще четверо получили ранения.

По одной из версий, стрелявших было два человека.

Силовики окружили дом, в котором предположительно скрывается террорист.

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По меньшей мере пять человек получили в четверг ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными лицами в центральной части столицы Израиля Тель-Авива.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция "Кан".

По ее данным, состояние одного из пострадавших оценивается медиками как критическое.