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В Тель-Авиве на стихийный протест против Нетаньяху вышли десятки тысяч человек

В Тель-Авиве на стихийный протест против Нетаньяху вышли десятки тысяч человек Стихийная акция протеста, начавшаяся в воскресенье вечером в Тель-Авиве после объявления об отставке министра обороны страны Йоава Галанта, собрала уже 58 тыс. человек.
Другие страны
27 марта 2023 г. 00:57
В Тель-Авиве на стихийный протест против Нетаньяху вышли десятки тысяч человек

Стихийная акция протеста, начавшаяся в воскресенье вечером в Тель-Авиве после объявления об отставке министра обороны страны Йоава Галанта, собрала уже 58 тыс. человек.

Как передает Report, такие оценки привел государственный телеканал Kan 11, ведущий прямую трансляцию с места событий.

По его информации, протестующие полностью блокировали движение по шоссе Аялон - крупнейшей автомагистрали на востоке города. На проезжей части они разожгли костры из подручных материалов и отказываются расходиться. Полиция в происходящее пока не вмешивается. К месту событий продолжают прибывать все новые группы демонстрантов.

Одновременно в Иерусалиме протестующие пришли к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Yedioth Ahronoth. Демонстрантам удалось прорвать одно из полицейских ограждений и приблизиться к дому премьера на расстояние в 20 м. Полиция начала применять для разгона толпы водометы.

В воскресенье Нетаньяху объявил о решении отправить Галанта в отставку. Это произошло после того, как в субботу Галант выступил со специальным обращением к согражданам, в котором высказался за приостановку обсуждения в парламенте судебной реформы, вызвавшей протесты оппозиции. По мнению политика, изменения в судебной системе страны необходимы, однако осуществлять их нужно путем широкого диалога. Он подчеркнул, что возникший из-за споров вокруг реформы раскол в израильском обществе уже глубоко проник в ряды Армии обороны Израиля и создает угрозу национальной безопасности. В частности, в последние недели среди армейских резервистов, несогласных с реформой, участились призывы к отказу от службы.

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