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В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви и ранила двух человек

В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви и ранила двух человек В церкви имени пастора Джоэла Остина в Хьюстоне, в штате Техас, США, произошла стрельба.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 04:38
В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви и ранила двух человек

В церкви имени пастора Джоэла Остина в Хьюстоне, в штате Техас, США, произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на ABC13 Houston, об этом сообщили на странице полиции Хьюстона в соцсети X (ранее Twitter).

"Стрельбу в евангелистской церкви в Лейквуде открыла женщина, она ликвидирована", - рассказал начальник местного отдела полиции Трой Финнер.

Издание отмечает, что госпитализированы двое: пятилетний мальчик и 57-летний мужчина. Ребенок был экстренно доставлен в реанимацию в критическом состоянии, а мужчине выстрелом повредило ногу.

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Версия на азербайджанском языке Texasda kilsədə atəş açılıb, ölən və yaralananlar var

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