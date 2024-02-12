В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви и ранила двух человек

В церкви имени пастора Джоэла Остина в Хьюстоне, в штате Техас, США, произошла стрельба.

В церкви имени пастора Джоэла Остина в Хьюстоне, в штате Техас, США, произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на ABC13 Houston, об этом сообщили на странице полиции Хьюстона в соцсети X (ранее Twitter).

"Стрельбу в евангелистской церкви в Лейквуде открыла женщина, она ликвидирована", - рассказал начальник местного отдела полиции Трой Финнер.

Издание отмечает, что госпитализированы двое: пятилетний мальчик и 57-летний мужчина. Ребенок был экстренно доставлен в реанимацию в критическом состоянии, а мужчине выстрелом повредило ногу.