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    В Техасе закованная в наручники женщина угнала окруженный полицией автомобиль - ВИДЕО

    Инцидент был снят камерами с разных ракурсов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В штате Техас полиция задержала и заперла в своем автомобиле девушку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Breaking911, инцидент произошел второго августа и был снят камерами с разных ракурсов.

    На кадрах видно, как девушка сидит в окруженной полицейскими машине в наручниках. Улучив момент, преступница буквально выскальзывает из наручников и перебирается на водительское сидение. Далее сцена показана с наплечных камер полицейских и видеорегистратора машине.

    Девушка разогнала машину до 160 километров в час. В какой-то момент, несмотря на мастерский побег от погони, она не справилась с управлением и слетела в кювет. Здесь ее и задержали.

    Дальнейшая судьба задержанной неизвестна, однако, судя по всему, девушка изо всех сил сопротивлялась аресту. Полицейским даже пришлось разбить в служебной машине окно, чтобы открыть дверь.

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