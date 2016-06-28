 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Техасе столкнулись два поезда - ФОТО

    На месте работают сотрудники специальных служб, зафиксировано возгорание

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Два грузовых поезда столкнулись на северо-западе американского штата Техас. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Breaking 911, в результате столкновения произошло возгорание.

    Предположительно, поезда принадлежат железнодорожной компании BNSF Railway. На фотографиях с места аварии видны опрокинутые вагоны и густой черный дым. На месте столкновения находятся экстренные службы.

    На данный момент нет информации о жертвах и пострадавших. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi