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    ​В Техасе с рельсов сошли пять вагонов с химикатами, есть пострадавшие

    В результате аварии вылилось около четырех тысяч литров щелочи

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Пять вагонов товарного состава, перевозившего химикаты, сошли с рельсов вблизи американского города Сан-Антонио (штат Техас).

    Как передает Report, об этом сообщило Associated Press.

    По его данным, поезд перевозил раствор гидроксида натрия, авария произошла в промышленной зоне к юго-западу от города. В результате вылилось около четырех тысяч литров щелочи. По крайней мере два человека получили ранения: они находились в перевернувшемся вагоне.

    После происшествия власти в целях безопасности временно эвакуировали жителей близлежащего района. Специалисты проводят сбор разлившихся химикатов. Причины аварии выясняются.

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