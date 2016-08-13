​В Техасе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Семь человек пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в штате Техас.
Как передает Report, об этом сообшило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Про данным агентства, возгорание началось около 21.00 в пятницу по местному времени на заводе компании Sunoco примерно в 16 километрах к юго-востоку от города Бомонт.
Как сообщили в офисе шерифа округа Джефферсон, четырех человек отвезли в больницы на машинах скорой помощи, трех человек с серьезными ожогами доставили в медицинское учреждение на вертолете.
Причина возгорания устанавливается.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook