​ В Техасе при крушении небольшого самолета погибли четыре человека

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в городе Хьюстон в американском штате Техас.

По данным Федерального управления авиации США, одномоторный самолет Piper PA-32 потерпел крушение вскоре после взлета с частного аэропорта Хьюстона,kак передает Reportoб этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что самолет упал в жилом квартале близ аэропорта в пятницу около 16.00 по местному времени (00.00 мск). Находящиеся на борту четыре человека погибли, на земле пострадавших нет.