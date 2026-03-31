Один человек погиб, до 50 ранены при взрыве на заводе в Татарстране - ОБНОВЛЕНО-2
- 31 марта, 2026
- 16:10
Один человек погиб при взрыве, произошедшем после пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "Сибур".
Число пострадавших возросло до 50 человек.
Сообщается, что инцидент произошел в результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания.
До 41 человека увеличилось количество пострадавших при взрыве, произошедшем после пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане.
Как передает Report, об этом сообщил российский телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Ведется локализация возгорания.
Мэр Радмир Беляев сообщил, что имущество жителей Нижнекамска повреждено после ЧП. В некоторых домах выбило окна и треснули рамы.
Нижнекамская прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности на ПАО "Нижнекамскнефтехим", где произошло возгорание.
В российском городе Нижнекамск произошел пожар на территории нефтехимического завода ПАО "Нижнекамскнефтехим".
Как передает Report, об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
Отмечается, что в настоящее время ведется локализация возгорания на заводе "Нижнекамскнефтехим".
"К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние", - сообщил Беляев.
Он также уточнил, что проводится мониторинг качества атмосферного воздуха: "Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано".
Предварительной причиной возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане называется сбой в работе оборудования.
По предварительным данным, при пожаре пострадали 13 человек.
"Нижнекамскнефтехим" - крупнейшее российское нефтехимическое предприятие, входящее в холдинг СИБУР. Завод расположен в Нижнекамске (Татарстан) и является одним из ведущих мировых производителей синтетических каучуков, полистирола, полипропилена и полиэтилена, обеспечивая сырьем многие производства. Завод выпускает более 120 видов химической продукции, включая каучуки общего и специального назначения, пластики. Являясь крупнейшим производителем каучука в Европе, производит около 800 тыс. тонн каучука и 700 тыс. тонн пластика ежегодно.