Один человек погиб, до 50 ранены при взрыве на заводе в Татарстране - ОБНОВЛЕНО-2

Один человек погиб при взрыве, произошедшем после пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "Сибур".

Число пострадавших возросло до 50 человек.

Сообщается, что инцидент произошел в результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания.

16:00

До 41 человека увеличилось количество пострадавших при взрыве, произошедшем после пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщил российский телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ведется локализация возгорания.

Мэр Радмир Беляев сообщил, что имущество жителей Нижнекамска повреждено после ЧП. В некоторых домах выбило окна и треснули рамы.

Нижнекамская прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности на ПАО "Нижнекамскнефтехим", где произошло возгорание.

15:48

В российском городе Нижнекамск произошел пожар на территории нефтехимического завода ПАО "Нижнекамскнефтехим".

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Отмечается, что в настоящее время ведется локализация возгорания на заводе "Нижнекамскнефтехим".

"К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние", - сообщил Беляев.

Он также уточнил, что проводится мониторинг качества атмосферного воздуха: "Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано".

Предварительной причиной возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане называется сбой в работе оборудования.

По предварительным данным, при пожаре пострадали 13 человек.

"Нижнекамскнефтехим" - крупнейшее российское нефтехимическое предприятие, входящее в холдинг СИБУР. Завод расположен в Нижнекамске (Татарстан) и является одним из ведущих мировых производителей синтетических каучуков, полистирола, полипропилена и полиэтилена, обеспечивая сырьем многие производства. Завод выпускает более 120 видов химической продукции, включая каучуки общего и специального назначения, пластики. Являясь крупнейшим производителем каучука в Европе, производит около 800 тыс. тонн каучука и 700 тыс. тонн пластика ежегодно.