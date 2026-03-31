Tatarıstanda zavodda partlayış olub, 1 nəfər ölüb, 50-yə yaxın yaralı var - YENİLƏNİB
- 31 mart, 2026
- 16:12
Tatarıstanda "Nijnyekamskneftekim" zavodunda yanğından sonra baş verən partlayışda bir nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri "Sibur"a istinadən məlumat yayıb.
Xəsarət alanların sayı 50-yə çatıb.
Bildirilib ki, hadisə avadanlığın işində baş verən nasazlıq nəticəsində meydana gəlib.
Rusiyanın Nijnekamsk şəhərində "Nijnekamskneftekim" ASC neft-kimya zavodunun ərazisində yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Radmir Belyayev bildirib.
R.Belyayev qeyd edib ki, sakinlərə və ekoloji vəziyyətə təhlükə qeydə alınmayıb.
İlkin məlumatlara görə, yanğın nəticəsində 13 nəfər xəsarət alıb. Qeyd olunub ki, hazırda yanğının lokallaşdırılması ilə bağlı iş aparılır.
Yanğının ilkin səbəbi kimi avadanlığın işində nasazlıq göstərilir.