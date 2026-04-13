Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsi bu gün start götürür
Komanda
- 13 aprel, 2026
- 09:01
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün pley-off mərhələsinə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
Saat 17:00-da "Neftçi" NTD ilə görüşəcək. Saat 20:00-da isə "Ordu" "Gəncə" ilə üz-üzə gələcək.
Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında baş tutacaq.
