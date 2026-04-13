    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Turan" Tovuzda "Gəncə"ni sınağa çəkəcək

    13 aprel, 2026
    • 09:14
    Azərbaycan Yüksək Liqası: Turan Tovuzda Gəncəni sınağa çəkəcək

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsinin növbəti oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un Tovuza ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, "Turan" doğma azarkeşləri önündə "Gəncə" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində, saat 18:00-da start götürəcək.

    İlk görüşdə "Turan" rəqibini 3:0 hesabı ilə üstələyib.

    Cütün qalibi finalda "DH Volley"lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Məğlub tərəf üçüncü yer uğrunda görüşdə "Milli Aviasiya Akademiyası" ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, reqlamentə əsasən, yarımfinal mərhələsi ev və səfər prinsipi ilə iki oyundan ibarətdir. Nəticəyə əsasən komandaların qələbə sayı bərabər olarsa, qalibi müəyyənləşdirmək üçün "qızıl set" oynanılmalıdır.

    Bürünc və qızıl medal uğrunda həlledici qarşılaşmalar isə cəmi bir oyundan ibarət olacaq.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi Turan VK Gəncə VK DH Volley VK Milli Aviasiya Akademiyası VK

