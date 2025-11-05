В Ташкенте пресекли незаконную продажу редкого лемура

В столице Узбекистана предотвращена попытка продажи редкого лемура.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

Накануне экоактивисты обнаружили на птичьем рынке в Ташкенте мадагаскарского лемура. Его держали в тесной клетке без доступа к пище. Столичные экологи провели проверку и нашли гражданина, который незаконно содержал кольцехвостого лемура (Ring-tailed Lemur) с целью продажи.

Сообщается, что этот вид занесен в приложение I Конвенции CITES о торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны, что делает его продажу, экспорт или импорт в коммерческих целях незаконными.

По данным Управления экологии города Ташкента, задержанный нарушил требования закона "О животном мире".

На фигуранта составили административный протокол, материалы дела направили в суд по уголовным делам Алмазарского района Ташкента.

Лемура временно передали специалистам Ташкентского зоопарка. Животное поместили на карантин.