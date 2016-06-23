В Ташкенте открылся 15-й саммит стран-членов ШОС

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Ташкенте открылся двухдневный саммит стран-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, на 15-й саммит в столицу Узбекистана съехались главы стран-участниц. В частности, в Ташкент прибыли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинпинь. Ожидается, что в саммите примут участие около тысячи представителей стран ШОС, международных организаций и СМИ.

Первый день саммита по традиции пройдет в неформальных встречах лидеров государств, а основные официальные мероприятия состоятся завтра - на второй день саммита. Так на сегодняшний вечер запланирована встреча за ужином между президентами России, Монголии и председателем КНР.

Шанхайская организация сотрудничества, основанная в 2001 году, является международной организацией, в которую входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Статусом наблюдателя в ШОС обладают Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан, Беларусь. Партнерами по диалогу ШОС являются Непал, Азербайджан, Армения, Турция, Камбоджа и Шри-Ланка.