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    В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Подземные толчки магнитудой 5,7 произошли днем в субботу на северо-западе Танзании.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы примерно в 12.27. Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах от населенного пункта Нсунга. 

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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