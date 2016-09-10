В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,7

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Подземные толчки магнитудой 5,7 произошли днем в субботу на северо-западе Танзании.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы примерно в 12.27. Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах от населенного пункта Нсунга.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.