В Танзании погибли 50 человек в результате аварии бензовоза

Более 50 человек погибли в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Более 50 человек погибли, после того как бензовоз перевернулся и загорелся в Мсамву в городе Морогоро. Группа мотоциклистов, которые скопились в районе, чтобы собрать топливо, - среди тех, кто сгорел заживо", - говорится в сообщении газеты в Twitter.

Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.