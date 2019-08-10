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В Танзании погибли 50 человек в результате аварии бензовоза

В Танзании погибли 50 человек в результате аварии бензовоза
​Более 50 человек погибли в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании

Более 50 человек погибли в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Более 50 человек погибли, после того как бензовоз перевернулся и загорелся в Мсамву в городе Морогоро. Группа мотоциклистов, которые скопились в районе, чтобы собрать топливо, - среди тех, кто сгорел заживо", - говорится в сообщении газеты в Twitter.

Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы. 

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