​В Таиланде три человека погибли в результате крушения учебного самолета

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Трое пилотов погибли в результате крушения учебного одномоторного самолет в провинции Накхонпханом на северо-востоке Таиланда.

Как передает Report, об этом в четверг сообщает телеканал Thai PBS.

По его данным, самолет Diamond DA40 упал в 200 м от взлетно-посадочной полосы через несколько минут после взлета. На борту учебного судна находились два опытных пилота, а также пилот-стажер. Экипаж самолета должен был выполнить тренировочный рейс в Бангкок. Причины крушения пока неизвестны.