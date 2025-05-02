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В Таиланде сообщили о первом случае гибели человека от сибирской язвы

В Таиланде сообщили о первом случае гибели человека от сибирской язвы В Таиланде мужчина умер от сибирской язвы.
Другие страны
2 мая 2025 г. 15:39
В Таиланде сообщили о первом случае гибели человека от сибирской язвы

В Таиланде мужчина умер от сибирской язвы.

Как передает Report, об этом пишет тайская газета Nation.

"У пациента была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине. В истории болезни указано, что он <...> ел сырую говядину. Предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований Департамента медицинских наук подтвердили наличие Bacillus anthracis, бактерии, вызывающей сибирскую язву", - отметила газета.

Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда уточнил, что случай произошел в провинции Мукдахан на северо-востоке страны. Умер 53-летний мужчина, вероятно, он заразился, съев говядину во время религиозного праздника.

В пятницу подтвердился еще один случай заражения сибирской язвы в провинции Мукдахан.

"Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из случаев закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра", - говорится в публикации.

По состоянию на пятницу 638 человек ожидают подтверждение диагноза. Среди них 36 участвовали в забое животного, 472 употребляли сырое мясо, 130 имели бытовые контакты.

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