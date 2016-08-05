​В Таиланде шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате ДТП в пятницу с пассажирским автобусом на северо-востоке Таиланда.

Как передает Report,об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Авария произошла ночью на территории провинции Накхонратчасима. По данным телеканала, во время сильного дождя автобус, следовавший из Бангкока, вынесло на встречную полосу, по которой в это время двигался грузовик.

Среди погибших - водители обоих транспортных средств.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.