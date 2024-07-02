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В Таиланде рассмотрят отмену 50-летнего запрета на продажу алкоголя днем

В Таиланде рассмотрят отмену 50-летнего запрета на продажу алкоголя днем Правительство Таиланда рассмотрит вопрос отмены запрета на продажу алкогольной продукции в дневное время с 14:00 до 17:00, который действует в королевстве более 50 лет.
Другие страны
2 июля 2024 г. 21:03
В Таиланде рассмотрят отмену 50-летнего запрета на продажу алкоголя днем

Правительство Таиланда рассмотрит вопрос отмены запрета на продажу алкогольной продукции в дневное время с 14:00 до 17:00, который действует в королевстве более 50 лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин провел встречу с представителями ресторанного бизнеса, которые пожаловались на рост операционных расходов и цен на продукты.

"Я рассмотрю это [отмену дневного запрета на продажу алкоголя]. Правительство пытается продвигать туризм, надеясь, что он также принесет больше дохода", - сказал глава правительства.

Глава клуба таиландских рестораторов Соратхеп Ротпхочанарат отметил, что в 2019 году совокупный доход ресторанного бизнеса составил около 420 млрд батов (11,4 млрд долларов) или около 7% ВВП. Первоначально ожидалось, что в этом году этот доход вырастет еще на 4-5%, но с апреля темпы роста замедлились, из-за чего рестораны закрываются.

Ограничения на продажу алкоголя были введены в Таиланде в 1972 году с целью недопущения употребления горячительных напитков работниками в обеденное время. Продажа алкоголя в королевстве также запрещена с полуночи до 11:00.

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