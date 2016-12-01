В Таиланде провозгласили нового короля

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Престолонаследник Маха Ватчиралонгкон официально провозглашен новым королем Таиланда, десятым монархом династии Чакри.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, королевская аудиенция, на которой новый таиландский монарх дал официальное согласие вступить на престол, была показана в записи правительственным "телевизионным пулом".

Затем по всем телеканалам страны выступил председатель Законодательного собрания (парламента) Таиланда Пхонпхет Вичитчончай, зачитавший официальное заявление парламента о вступлении на престол наследного принца Маха Ватчиралонгкона в качестве десятого монарха династии Чакри (Рамы Х). Вслед за ним собственные заявления о вступлении нового короля на престол зачитали премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча и председатель верховного суда Таиланда.