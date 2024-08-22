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В Таиланде при крушении самолета погибли пять граждан Китая

В Таиланде при крушении самолета погибли пять граждан Китая В результате крушения легкомоторного самолета в провинции Чаченгсау на востоке Таиланда погибли пять граждан КНР.
Другие страны
22 августа 2024 г. 20:04
В Таиланде при крушении самолета погибли пять граждан Китая

В результате крушения легкомоторного самолета в провинции Чаченгсау на востоке Таиланда погибли пять граждан КНР.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на посольство Китая в Таиланде и местные власти.

В заявлении Управления гражданской авиации Таиланда отмечается, что перед падением самолет Cessna Caravan C208B с бортовым номером TFT 209 авиакомпании Thai Flying Service потерял связь с центром управления воздушным движением аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке.

Воздушное судно следовало в провинцию Трат на юго-востоке страны. На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа, среди которых были граждане Таиланда и Китая.

По информации газеты Khaosod, в мангровом лесу в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены обломки самолета.

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Версия на английском языке Plane carrying 9 people, including 5 Chinese, crashes in Thailand

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