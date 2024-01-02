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В Таиланде ожидают, что доходы от туризма за время новогодних каникул достигнут $1,6 млрд

В Таиланде ожидают, что доходы от туризма за время новогодних каникул достигнут $1,6 млрд Доходы от туризма за время новогодних каникул в Таиланде достигнут 54,4 млрд батов ($1,6 млрд), что на 44% больше по сравнению с аналогичным праздничным периодом прошлого года.
Другие страны
2 января 2024 г. 08:58
В Таиланде ожидают, что доходы от туризма за время новогодних каникул достигнут $1,6 млрд

Доходы от туризма за время новогодних каникул в Таиланде достигнут 54,4 млрд батов ($1,6 млрд), что на 44% больше по сравнению с аналогичным праздничным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bangkok Post.

Глава Туристического управления Таиланда (TAT) Тхапани Киатпхайбун заявила, что расходы иностранных туристов в период с 22 декабря по 1 января оцениваются в 41,7 млрд батов ($1,2 млрд). Это на 60% больше, чем за такой же период в прошлом году. Число иностранных путешественников, посетивших Таиланд в последнюю неделю 2023 года, составило 1,1 млн. Такого показателя, по словам Киатпхайбун, удалось достичь в значительной степени благодаря увеличению количества мест на рейсах с 3,3 млн в ноябре до 3,7 млн в декабре, визовым послаблениям и продлению часов работы развлекательных заведений в туристических зонах.

Руководитель TAT добавила, что сектор внутреннего туризма за этот же период принес доход в размере 12,7 млрд батов ($370 млн), в то время как 3,76 млн человек совершили поездки внутри страны.

В 2023 году Таиланд посетили более 27 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 4,1 млн. На втором месте находится Китай (3,4 млн), на третьем - Южная Корея (1,6 млн), на четвертом - Индия (1,57 млн), на пятом - Россия (1,5 млн). Общий объем турпотока в прошлом году оказался значительно меньше показателя допандемийного 2019 года, когда королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП. Снижение числа туристов во многом связано со значительным падением турпотока из Китая.

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Версия на азербайджанском языке Tayland Yeni il tətilləri zamanı turizm gəlirinin 1,6 milyard dollara çatacağını gözləyir

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