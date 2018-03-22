В Таиланде около 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, 19 человек погибли, около 35 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на газету Bangkok Post.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон. Как сообщил представитель полиции Джирават Прайунсаб, в результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Точная причина аварии не установлена.

По данным полиции, 15 человек скончались на месте, пострадавшие направлены в ближайшие больницы. Водитель автобуса выжил в результате происшествия. Как ожидается, в скором времени его допросит полиция.