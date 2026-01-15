Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Таиланде обрушился еще один кран, погибли 2 человека

    • 15 января, 2026
    • 12:40
    В Таиланде обрушился еще один кран, погибли 2 человека

    В Таиланде в результате обрушения строительного крана на эстакаду погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел в провинции Самут-Сакон недалеко от Бангкока. Кран рухнул на дорожную эстакаду и придавил два автомобиля.

    Министр транспорта Пхипхат Ратчакитпракарн подтвердил гибель двух человек, отметив, что ситуация на месте происшествия остается опасной. По его словам, не исключено, что под завалами могут находиться люди.

    "На данный момент мы не можем сказать, возможно ли повторное обрушение", - заявил министр, указав на свисающие стальные конструкции. "Поэтому на месте происшествия нет спасателей - там работают только группы, оценивающие уровень безопасности", - добавил он.

    Ранее накануне в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд на северо-востоке Таиланда погибло 32 человека.

