В Таиланде двух человек арестовали за фейковые новости о коронавирусе

Два человека арестованы в Таиланде по обвинению в распространении фальшивых новостей об эпидемии коронавируса, ещё с четверыми полиция провела воспитательные беседы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство цифровой экономики и цифрового общества Таиланда.

"Министерство тщательно следит за появлением фальшивых новостей в социальных сетях и на страницах Интернета, особенно это касается фальшивых новостей о распространении эпидемии нового коронавируса", - заявил в четверг глава министерства Пхуттхипхонг Пуннакан.

"По этому делу были задержаны шесть человек. Двое из них арестованы, им предъявлены обвинения, остальные были освобождены после воспитательной беседы, так как следователи не нашли в их действиях преднамеренности", - уточнил Пуннакан.