В Таиланде число жертв наводнения увеличилось до 19 человек

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 19 человек, еще один человек числится пропавшим без вести.

Как передает Report, об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам главы ведомства Чатчая Промлерта, из-за проливных дождей под водой оказались более 4 тыс. населенных пунктов, где проживает почти 900 тыс. человек, в 10 провинциях южного Таиланда. О пострадавших иностранных гражданах не сообщается.