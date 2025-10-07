В Таиланде 22 человека стали жертвами наводнений
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 13:23
В Таиланде 22 человека погибли в результате наводнений на севере страны.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Стихия затронула 19 провинций, среди которых сильнее всего пострадали районы Уттарадит и Аюттайя, расположенные к северу от Бангкока.
Власти заявили, что спасательные службы доставляют пострадавшим продовольствие и предметы первой необходимости, а также ведут мониторинг уровня воды, поскольку сезон муссонов сопровождается проливными дождями.
По предварительным данным, последствия наводнений ощутили около 370 тысяч человек.
Последние новости
14:05
Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и БеларусьюДругие страны
14:00
Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГВнешняя политика
14:00
Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие срокиИнфраструктура
13:59
Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕСВ регионе
13:54
Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физикеНаука и образование
13:53
Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙВнешняя политика
13:51
Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном КавказеВнешняя политика
13:49
Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического ростаБизнес
13:48