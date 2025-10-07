Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Таиланде 22 человека стали жертвами наводнений

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 13:23
    В Таиланде 22 человека погибли в результате наводнений на севере страны.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Стихия затронула 19 провинций, среди которых сильнее всего пострадали районы Уттарадит и Аюттайя, расположенные к северу от Бангкока.

    Власти заявили, что спасательные службы доставляют пострадавшим продовольствие и предметы первой необходимости, а также ведут мониторинг уровня воды, поскольку сезон муссонов сопровождается проливными дождями.

    По предварительным данным, последствия наводнений ощутили около 370 тысяч человек.

    Лента новостей